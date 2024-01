Cəlilabad rayon sakini qızılca xəstəliyindən vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Sabirabad kənd sakini 2002-ci il təvəllüdlü Sevil Cabbar qızı İbayeva bu gün Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, o, ötən ayın 26-da xəstəxananın infeksion xəstəliklər şöbəsində qızılca xəstəliyindən müalicə alırmış.

Qeyd edək ki, mərhum Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin sonuncu kursunda təhsil alırdı.

