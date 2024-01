İŞİD İranın Kirman şəhərində törədilən partlayışlara görə, məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, yanvarın 3-də İranın Kirman şəhərindəki iki partlayışda 103 nəfər ölüb, 211 nəfər yaralanıb. Ölənlərdən 84 nəfərinin şəxsiyyəti müəyyənləşib.

