Banklarda əmanəti olanların nəzərinə: Güzəştlər qüvvəyə mindi

Fiziki şəxslər banklarda olan depozit gəlirlərini vergidən tam azad edə bilərlər.

İqtisadçı ekspert Xalid Kərimli bildirib ki, yanvarın 1-dən etibarən fiziki şəxslərin banklarda olan depozit gəlirlərinə vergi güzəştləri qüvvəyə minib. Fiziki şəxslərin hər bir bankda milli valyutada 18 ay və daha çox vaxtda yerləşdirdikləri əmanətlər üzrə faiz gəlirləri vergidən tamamilə azad olunacaq.

Bu müddətdən az dövrdə bankda saxlanan əmanətlər üzrə isə aylıq 200 manat gəlir vergidən azaddır.

Ekspert bildirib ki, vergi güzəştindən daha yaxşı faydalanmaq üçün vəsaitin bir deyil, iki banka yerləşdirilməsi daha əlaverişlidir.

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.