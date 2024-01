Bakıda hündürmərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində pilləkən yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, söhbət Səbail rayonu Rostoropoviç küçəsində yerləşən yaşayış binasından gedir.

Burada yaşayan sakinlərin yeganə ümid yeri lifdir. Lift işləməsə, mənzillərə düşüb-qalxmaq mümkün olmayacaq.

Sakinlərin iddiasına görə, “Pilot Residence”MTK binadan mənzil alarkən onlara başqa layihə təqdim edib, indi isə ondan əsər-əlamət yoxdur.

“Evimizə girişi də satıblar” - sakinlər bildirir.

Ətraflı ATV-nin süjetində:

