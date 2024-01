Vəfat edən Əməkdar artist Gülbahar Şükürlünün son fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotonu aparıcı Hacı Nuran Hüseynov sosial media hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, 62 yaşlı tanınmış qarmon ifaçısı uzunsürən xərçəng xəstəliyindən sonra bu gün vəfat edib.



Həmin fotonu təqdim edirik:

