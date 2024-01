Qurban Qurbanovun sosial şəbəkədə paylaşılan şəkli gündəm olub.

Əksəriyyət fotoda yer alanlardan birini – Musa Qurbanovu tanısa da, digərləri üzdə olmadığı üçün onlar o qədər də tanınmır.

Onların qardaş olduğunu iddia edənlər də var, qohum olduqlarını yazanlar da.

Metbuat.az sportinfo.az-a istinadən fotodakıların kim olduğunu təqdim edir.

Qurban bəyin sağındakı Marif Qurbanovdur. Dörd qardaşın ikincisi.

Musa bəyin solundakı isə qardaşların ən böyüyüdür – Qalib Qurbanov.

