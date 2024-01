Türkiyədə zəlzələ olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Malatyada 4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

AFAD-ın məlumatına görə, episentri Malatyanın Battalgazi rayonu olan zəlzələ yerli vaxtla saat 15.10-da 4 bal gücündə qeydə alınıb.

Zəlzələnin 8,76 kilometr dərinlikdə baş verdiyi müəyyən edilib.

