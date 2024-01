Türkiyədə gündəlik həyat tərzini sosial media hesabında paylaşan çoban dünyada məşhur olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, miloynlarla izləyicisi olan səhifələr türkiyəli çobanın görüntülərini paylaşıb. 2,5 milyona yaxın izləyicisi olan məşhur səhifənin paylaşdığı görüntülərdə çobanın iti və ətrafındakı qoyunlarla yatdığı müşahidə edilib. Həmin paylaşım 12 milyona yaxın baxış, minlərlə bəyənmə və şərh toplayıb. Həmin post “Əminəm ki, çoxumuzdan daha xoşbəxtdir” qeydi ilə paylaşılıb.

