Qazaxıstanda 4.6 maqnitudalı zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

Zəlzələ bu gün səhər Almatı şəhəri yaxınlığında qeydə alınıb. Episentri Almatıdan 55 km şərqdə, 10 km dərinlikdə yerləşib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.