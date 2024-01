Məhkəmə çəkişməsində olduğu müğənnidən Aygün Bəylərlə bağlı paylaşım - FOTO

Xalq artisti Röyalə Nəcəfova (Röya Ayxan) mərhum Əməkdar artist Aygün Hümmətova (Bəylər) ilə bağlı sosial şəbəkədəki hesabından paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni mərhum həmkarının ailəsinə başsağlığı mesajını onun ifasının sədaları altında edib.

"Bütün Aygün Bəylər sevərlərinə, ailəsinə başsağlığı diləyirəm. Allah rəhmət eləsin!”

Məlumat üçün bildirək ki, Xalq artisti Röya Ayxan ilə Əməkdar artisti Aygün Bəylər arasında qalmaqala səbəb mərhum sənətkarın efirdə xalq artistini təhqir etməsi olmuşdu.

