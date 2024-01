Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Əməkdar artist Aygün Bəylərin vida mərasiminə əklil göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əklil vida mərasiminin keçirildiyi Səttar Bəhlulzadə adına Mədəniyyət Evinə gətirilib.

