Slovakiyada prezident seçkiləri 2024-cü il martın 23-də keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Slovakiya parlamentinin sədri Peter Pelleqrini açıqlama yayıb.

"Slovakiyada prezident seçkilərinin birinci turu 2024-cü il martın 23-də baş tutacaq", - deyə o, əlavə edib.

Onun sözlərinə görə, ikinci tur lazım gələrsə, 6 aprel 2024-cü ildə baş tutacaq.

