Röyanın keçmiş ərinin yeni görüntüləri yayıldı - VİDEO

Xalq artisti Röya Ayxanın keçmiş həyatı yoldaşı Anar Cəlilov uzun zamandan sonra ortaya çıxıb.

Metbuat.az titul.az-a istinadən xəbər verir ki, Anar xeyli çəki alması və düm ağaran saçları ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Qeyd edək ki, Röya 2008-ci ildə iş adamı Anar Cəlilovla ailə qurub. Bir il sonra onların Hüseyn adında övladı dünyaya gəlib.

2014-cü ildə isə cütlük boşanıb. Müğənni boşanandan sonra ailə qurmasa da, Anar 3-cü dəfə ailə qurub. A. Cəlilov "Çudo-Peçka" mağazalar şəbəkəsinin rəhbəri, iş adamı Çingiz Cəlilovun oğludur.

Bu da Röya Ayxanın keçmiş həyat yoldaşının sözügedən kadrları:

