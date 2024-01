Əhaliyə verilən zəif heyvanlarla bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA

İl ərzində 80 min başa yaxın heyvan idxal edirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli agentlik tərəfindən 2023-cü ildə əldə olunan nəticələr və 2024-cü il üzrə hədəflər mövzusunda keçirilən mətbuat konfransı zamanı deyib.

O qeyd edib ki, təəssüflər olsun ki, 99 faiz halda uğurlu zərflərin təqdim edilməsi sosial şəbəkələrdə yayılmır.

“Amma uğurlu olanlar paylaşılmır. Təbii ki, bu qədər böyük sayda heyvan içində zəifləri ola bilər”,- deyə o bildirib.

