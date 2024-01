İsrailin Qəzza zolağına endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 23 210 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə anklavın Səhiyyə Nazirliyi bildirib.

Daha 59 167 nəfərin yaralandığı qeyd olunub.

