Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə direktor müavini təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, AMEA-nın müxbir üzvü Əminağa Sadıqov Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini təyin olunub.

Qeyd edək ki, Əminağa Sadıqov bundan öncə Elm və Təhsil Nazirliyinin İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun direktor müavini vəzifəsində çalışırdı.

