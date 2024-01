Dövlət Sodial Müdafiə Fondunun xərcləri ötən il 16 faiz və ya 829 milyon manat artıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında DSMF sədri Himalay Məmişov deyib.

Qeyd edilib ki, Fondun xərcləri ötən il 6 milyard 81 milyon manat təşkil edib.

