Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Düşənbədə Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon tərəfindən qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN "X"də paylaşım edib.

