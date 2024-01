Xankəndi şəhərinə qar yağır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntüləri Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidməti yayıb.Bildirilib ki, Xankəndi şəhərində polis əməkdaşları hava şəraitindən asılı olmayaraq xidmətlərini davam etdirirlər.

