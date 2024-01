Yanvarın 11-də AFFA İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gəncədə keçiriləcək iclas saat 14:30-da başlayacaq.

AFFA-nın Növbəti Hesabat-Seçki Konfransının tarixinin müəyyən edilməsi, aşağı yaş qruplarından ibarət milli komandaların baş məşqçisi vəzifəsinə təyinatlarla əlaqədar müzakirə (U-21 istisna olmaqla) və digər məsələlər iclasın gündəliyinə daxil edilib.

