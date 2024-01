Lalə Azərtaşın Xəzər TV-nin efirində yayımlanan "Təsir dairəsi" verilişində təsirli anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişdə ekspert qismində iştirak edən vəkil Şəfiqə Nağıyevanı oğlu və gəlini studiyaya gələrək təbrik edib.

Qeyd edək ki, Şəfiqə Nağıyevanın 70 yaşı tamam olur.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Zaur Əliyev / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.