Ərəblərin Ardaya reaksiyası stadionu titrətdi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərindəki “Əl Avval Park” stadionunda keçirilən İspaniya kubokunda yarımfinal oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Real Madrid" "Atletiko Madrid" oyununda "Kral klubu" 5:3 hesabı ilə qələbə qazanaraq finala yüksəlib. Oyunun əsas hissəsi 3-3 hesabı ilə başa çatıb. Əlavə hissədə "Real" daha iki qol vurub. Türkiyəli futbolçu Arda Turan əlavə hissədə oyuna daxil olub. Ərəblər Arda Turanın hər dəfə topu qəbul etməsini çoşqu ilə qeyd ediblər.

