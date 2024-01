Şifahi müsahibə mərhələsini müvəffəqiyyətlə keçmiş vəkillərin adları açıqlandı - SİYAHI

Vəkilliyə qəbul üzrə ixtisas imtahanının yazılı test mərhələsindən müvəffəqiyyətlə keçən vəkilliyə namizədlərin peşə yararlılığının yoxlanılması məqsədilə 07.11.2023-09.01.2024-cü il tarixlərində ixtisas imtahanının şifahi müsahibə mərhələləri keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şifahi müsahibə mərhələsində 67 vəkilliyə namizəd iştirak edib.

İmtahanların nəticələrinə görə, Vəkillərin İxtisas Komissiyasının peşə yararlılığına dair rəyini alan 52 nəfər vəkilliyə namizəd icbari təlimə buraxılıb. Ədliyyə Akademiyasında keçirilməsi nəzərdə tutulan icbari təlimin vaxtı ilə bağlı namizədlərə əlavə məlumat veriləcəkdir.

Şifahi müsahibə mərhələsini müvəffəqiyyətlə keçmiş vəkilliyə namizədlərin SİYAHISI

1. Abdullayev Nazim Cahan oğlu

2. Abuşova Nərmin Latiq qızı

3. Allahverdiyeva Aysel Etibar qızı

4. Bağırov Zahid Zakir oğlu

5. Bağışov Arif Şəkur oğlu

6. Bayramov Teymur Səməd oğlu

7. Bədirxanov Nemət Firidun oğlu

8. Camalov Əli Elmar oğlu

9. Cəfərov Babək Hüseyn oğlu

10. Dursunəliyev Azər Sabəli oğlu

11. Əhmədzadə Fitat Eldar qızı

12. Əkbərova Vəfa Həzi qızı

13. Əmirov Vüqar Təvəkkül oğlu

14. Əsgərov Məhəmməd Ələsgər oğlu

15. Fərhadov Dadaş Əlirza oğlu

16. Hacıyev Orxan Tofiq oğlu

17. Hacıyev Zülfüqar Alı oğlu

18. Hacızadə Ağa Şahid oğlu

19. Həmidli Ülkər Ruslan qızı

20. Həsənov Məmməd Firidun oğlu

21. Həsənzadə Aynur Yaşar qızı

22. Hüseynov Rəsul Qaryağdı oğlu

23. Hüseynova Nəzrin Nahib qızı

24. Fərəh Qulam qızı

25. İbrahimova Nuridə Ələslan qızı

26. İsgəndərli Aqil Səhman oğlu

27. İsmayılova Arzu Şəmsi qızı

28. Kazımov Nihad Mirəziz oğlu

29. Qarayev Etibar Zahid oğlu

30. Quliyev Fərman Rafiq oğlu

31. Quliyev İsmayıl Rüzgar oğlu

32. Quliyeva Nərmin Füzuli qızı

33. Məmmədov Qürbət Surxay oğlu

34. Məmmədova Aytac Teymur qızı

35. Məmmədova Gülçin Elçin qızı

36. Məmmədova Günay Mustafa qızı

37. Muradlı Mircəlal Mirtaleh oğlu

38. Naibov Nurlan Nizami oğlu

39. Namazova Çinarə İmaməddin qızı

40. Nəcəfov Şamil Rövşən oğlu

41. Nəsimiyev Fərid Aydın oğlu

42. Orucov Bayram Tofiq oğlu

43. Orucov Zəlimxan Elton oğlu

44. Rzayev Şamil Urfan oğlu

45. Sadıqov Şəmsi Rövşən oğlu

46. Salmanova Könül Xasay qızı

47. Səfərov Məhəmməd Yadigar oğlu

48. Səmidzadə Mirhadı Sakit oğlu

49. Süleymanov Ramil Bahadin oğlu

50. Şərifov Vüqar Ramiz oğlu

51. Şirinova Səbinə Eldəniz qızı

52. Vəliyev Tanrıqulu Vəli oğlu

