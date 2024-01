"Real"ı sarsıdan xəbər - "Mbappe ilə razılığa gəlmişik"

PSJ futbol klubunun prezidenti Nasser Əl-Xelayfi komandanın hücumçusu Kilian Mbappe ilə cari mövsümün sonunda müqavilə müddətini uzatmaq barədə razılığa gəldiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o razılaşmanın detalları barədə danışmayıb.

“Kilian təkcə əla futbolçu deyil, həm də yaxşı insandır. Əvvəldə dediyi kimi, mənimlə müəyyən razılaşması var. Bütün detallar və nüanslar sırf bizim aramızda qalacaq, onları açıqlamaq istəmirəm. Ancaq həqiqətən razılaşma var. Bu, daha çox centlmen xarakteri daşıyır və pulla bağlı deyil. Fikrimcə, bu, sadəcə, imzalanmış bir sənəddən daha əhəmiyyətlidir”, - PSJ klubunun prezidenti deyib.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappenin "Real Madrid"lə razılığa gəldiyi və tərəflərin müqavilə imzalamaq üzrə olduğu barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.