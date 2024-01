Təhsil İnstitutu tərəfindən cari ildə keçiriləcək müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahan mərhələsinin qiymətləndirmə çərçivəsi hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə institutdan bildirilib.

Qiymətləndirmə çərçivəsi ilə Təhsil İnstitutunun saytından tanış olmaq mümkündür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.