ABŞ-ın Ukraynaya hərbi yardımı dayanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ evin milli təhlükəsizlik üzrə koordinatoru Con Kirbi açıqlama verib. “Göstərdiyimiz yardım hazırda dayandırılıb”, - Kirbi vurğulayıb.

Qeyd edək ki, ABŞ Konqresində Ukraynaya yardımı da nəzərdə tutan sənəd hələlik qəbul olunmayıb. Sənəddəki ABŞ-ın ölkə daxili siyasətinə dair məsələlərlə bağlı fikir ayrılıqları var.

