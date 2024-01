ABŞ və Böyük Britaniya Yəməndə husilərin mövqelərinə endirdikləri 73 zərbə nəticəsində 5 qiyamçı silahlı ölüb, 6-sı yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Ənsarullah husi” siyasi-hərbi qruplaşmasının sözçüsü Yəhya Saree bildirib. Onun sözlərinə görə, bu hücum cavabsız qalmayacaq: “Bizim qüvvələrimiz quruda, dənizdə bütün təhdid mənbələrinə tərəddüd etmədən hücum edəcək”.

