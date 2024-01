Oktyabrın 7-dən bəri Qəzza zolağında ölənlərin sayı 23708-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qəzzadakı səhiyyə qurumu məlumat yayıb.

Məlumata görə, yaralananların sayı isə 60005 nəfərdir.

Səhiyyə qurumu bildirib ki, son 24 saat ərzində İsrailin zərbələri nəticəsində 151 fələstinli ölüb, 248 nəfər yaralanıb. Təxminən 7000 nəfərin dağıntılar altında itkin düşdüyü və öldüyü ehtimal edilir, lakin onlar rəsmi ölənlərin sayına daxil edilmir.

