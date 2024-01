"Neftçi" klubunun baş icraçı direktoru Fərrux Mahmudov klubun rəsmi televiziyasına müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "ağ-qaralar"ın hazırkı durumu, təlim-məşq toplanışı, transfer işləri barədə danışıb.

F.Mahmudov iki hücumçuya təklif göndərdiklərini və onlardan cavab gözlədiklərini deyib.

