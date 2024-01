Ukrayna ordusu Rusiyanın Berdyansk şəhərinə raketlə hücum edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, şəhər üzərində Ukraynaya məxsus 2 raket zərərsizləşdirilib.

Şəhərdə partlayış səsləri eşidilib. İtki və dağıntıların olub-olmaması dəqiqləşdirilir.

