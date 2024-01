Fövqəladə Hallar Nazirliyi M.A.Qasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında təlim keçirib.

FHN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 13 yanvar 2024-cü il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyi və “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” (TƏBİB) tərəfindən M.A.Qasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında baş verə biləcək fövqəladə hadisələr zamanı fəaliyyətin təşkili mövzusunda birgə təlim keçirilib.

Təlimə FHN-in xüsusi təyinatlı texnikaları və şəxsi heyəti cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.