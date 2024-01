Elnarə Qasımova saxlanıldı

Jurnalist Elnarə Qasımova saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili Bəhruz Bayramov məlumat yayıb.

O deyib ki, Qasımova "Abzas Media" işi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci (qaçaqmalçılıq-qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə) maddəsi ilə ittiham edilir.

Qeyd edək ki, "Abzas Media" işi üzrə bundan əvvəl saytın direktoru Ülvi Həsənli və baş redaktoru Sevinc Vaqifqızı, eyni zamanda direktor müavini Məhəmməd Kekalov və jurnalist Nərgiz Absalamova qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs ediliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.