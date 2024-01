Xoşqədəm anasının vəziyyətindən danışıb ağladı - VİDEO

"Anam ad günümə gələ bilməyəcək (ağlayır). İstəyirdim ki, səhər verilişimdə anam da olsun".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı "Səni axtarıram" verilişində deyib. Anasının səhhətindən danışan aparıcı göz yaşını saxlaya bilməyib:

"Bacım deyəndə ki, anam çox xəstədir, yeriyə bilmir, çox pis oldum. Pilləkənləri çıxmaq onun üçün çətindir. Sağ olanda valideynə qiymət verin. Nə edirəm öləndən sonra üzüyünzü satıb ehsan verəsiniz? Lazım deyil, qucaqlamaq, əlindən öpmək kifayətdir".

