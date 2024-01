Türkiyədə 4,0 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

Zəlzələnin ocağı 10,8 km dərinlikdə yerləşib.

Yeraltı təkanlar Qara dəniz sahilindəki Zonquldak şəhərindən 63 km cənubda və Bolu şəhərindən 18 km şimalda hiss olunub.

Dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.

