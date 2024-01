Güclü qar Lənkəranı iflic etdi - FOTO

Yanvar ayının 13-dən respublika ərazisində yağan qar Cənub bölgəsində ciddi problemlər yaradıb.

Bu barədə Metbuat.az-ın qaynar xəttinə sakinlər müraciət edib. Sakinlər bildiriblər ki, 36 saatdan çoxdur ki, şəhərin mərkəzi küçələrində elektrik verilişi bərpa edilməyib. Qar səbəbindən Lənkəranda elektrik təsərrüfatına və yol infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Xüsusən də yollarda nəqliyyatın hərəkətində məhdudiyyətlər yaranıb.

Vəziyyət ilə bağlı Lənkəran şəhər İcra Hakimiyyətinin Fövqəladə Hallar Komissiyasından bildiriblər ki, məsələ ilə bağlı aidiyyəti qurumlar gücləndirilmiş iş rejimində çalışır, şəhərin əsas küçə və prospektlərinin qardan təmizlənməsi işləri davam edir. Zərifə Əliyeva, Koroğlu, Nizami, Füzuli, Mirmustafa xan, Əli Məmmədov, F.Məmmədov, Nəsimi, Şəhidlər Xiyabanı, T. İsmayılov, H.Abdullayev, H. Aslanov, Mirsalayev, Nəsirli, Paşa Təhməzov, A.Əliyev, Heydər Əliyev və digər əsas küçə və prospeklərdə hərəkət artıq tam bərpa olunub.

