Jurnalist Şahin Rzayev həbs olunub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, məhkəmə Ş.Rzayev barəsində 15 sutkalıq inzibati qaydada həbs qərarı çıxarıb.

Jurnalist inzibati xəta törətməkdə təqsirli bilinib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İbrahim Əmiraslanlı faktı təsdiq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.