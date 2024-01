Partlayışda yaralananların 4-nün vəziyyəti AĞIRDIR

Bakının Binəqədi rayonunda sexdə baş verən partlayış nəticəsində xəsarət alanlardan dördünün vəziyyəti ağırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-dən bildirilib.

Məlumatda qeyd olunub ki, TƏBİB-in tabeliyindəki tibb müəssisələrində 16 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Hazırda Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Yanıq Mərkəzində müalicə alan 12 nəfərdən 3-nün vəziyyəti ağır stabildir. Digərlərinin vəziyyətləri isə orta ağır olaraq qalır.

Kliniki Tibbi Mərkəzin müvafiq şöbələrində 4 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Onlardan 1-nin vəziyyəti ağır stabil, digərlərinin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir.

