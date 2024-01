Baş nazir Əli Əsədov qərar imzaladı

İdxal mallarını yerli istehsal (emal) malları ilə əvəz edəcək qida (ərzaq) məhsullarının siyahısı təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, siyahı aşağıdakı kimidir:

İdxal mallarını yerli istehsal (emal) malları ilə əvəz edəcək qida (ərzaq) məhsullarının

S İ Y A H I S I



3

Bu siyahı qida (ərzaq) məhsullarının xammalından istifadə edərək həmin xammal üzərində istehsal (emal) əməliyyatlarını həyata keçirməklə qida (ərzaq) məhsularının istehsalını (emalını) həyata keçirən vergi ödəyicilərinə şamil olunur. Xammal və ya hazır məhsulların hər hansı istehsal (emal)

əməliyyatlarına məruz qoymadan bükülməsi, qablaşdırması və ya etiketlənməsi vergitutma məqsədləri üçün qida (ərzaq) məhsularının

istehsalı (emalı) hesab edilmir və Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş vergi güzəştləri bu fəaliyyətləri həyata keçirən

vergi ödəyicilərinə şamil edilmir.

