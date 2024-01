ABŞ ordusu Yəməndə husi üsyançılarının nəzarətində olan ərazilərdəki dörd gəmi əleyhinə ballistik raketi məhv etmək üçün Yəmən ərazisinə zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, bu, ABŞ-ın Yəmənə ikinci hücumudur. Bundan əvvəl husi üsyançıları ABŞ-ın Yəmənə ilk hücumuna cavab olaraq, ABŞ-a məxsus yük gəmisini bombalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.