"Space" telekanalının "Salamlar" verilişində canlı yayında maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, canlı yayın zamanı studiyaya zəng edən tamaşaçı İslam Mehrəliyevi kövrəldib.

Məlum olub ki, studiyaya zəng vuran xanım tamaşaçı aparıcı İslam Mehrəliyevin dünyasını dəyişən əmisinin sinif yoldaşıdır.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

