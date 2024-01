Bu telefonların sahiblərinə ​ “WhatsApp”la bağlı pis xəbər

“WhatsApp” mobil tətbiqi köhnə smartfonlarda işini dayandıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” tərtibatçıları 2023-cü il oktyabrın 24-dən köhnə smartfonlarda tətbiqin fəaliyyətinin dayandırılacağı barədə məlumat veriblər.

Belə ki, həmin tarixdən etibarən WhatsApp-ın yalnız Android ƏS 5.0, iOS 12 və yuxarı versiyalarını dəstəkləyəcək.

“Samsung Galaxy Note2”, “Galaxy S2”, “Galaxy Nexu”, “Galaxy Tab 10.1”, “HTC One”, “Desire HD”, “Sensation”, “LG Optimus 2X”, “Optimus G Pro”, “Nexus 7”, həmçinin “Sony XperiaZ” və “S2”, “Sony Ericsson Xperia Arc3” və” Motorola. Xoom / Droid Razr” smartfonlarının sahibləri yaxın gələcəkdə məşhur messencerə girişi itirəcəklər.

