Əmlak satanlar bu sənədləri mütləq toplamalıdır - Ədliyyə Nazirliyi

Mənzil alan zaman bir çoxları zəmanət olaraq beh müqaviləsi bağlamaq təklifi ilə qarşılaşırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu prosesin həyata keçirilmə proseduru barədə Ədliyyə Nazirliyinin Notariat İdarəsinin rəisi Mirağa Abbasov danışıb. O bildirib ki, beh müqaviləsi bağlamaq üçün həmin əmlakın dövlət qeydiyyatı aparılmalıdır.

“Üzərində alqı-satqı aparılması nəzərdə tutulan həmin əmlakın rəsmi reyestrdan çıxarışı olmalıdır. Yalnız bundan sonra həmin əmlak üzərində beh müqaviləsi bağlamaq olar”.

