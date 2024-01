Azərbaycan klubu 10 futbolçusunu birdən göndərdi

Azərbaycanın futbol üzrə 2-ci liqasında mübarizə aparan “Lerik” 10 oyunçusu ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

“Lerik” Rəvan Quluzadə, Əflatun Məmmədov, Qədir Həsənov, Nicat Səfərov, Balarza Qədirli, Rahid Ağazadə, Şəhriyar Zərbəliyev, Namiq Salayev, Xətai Ramazanlı və Məhəmməd Məmmədzadə ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verib.

“Lerik” sözügedən oyunçulara uğurlar arzulayıb.

Qeyd edək ki, “Lerik” hazırda 2-ci liqanın turnir cədvəlində 12 xalla 11-cidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.