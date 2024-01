Meyxanaçı-müğənni Samirə Yusifqızı açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, o, müğənni qızının tezliklə ailə quracağı xəbərinin müjdəsini verib.

"Tarixin bir günü" proqramının qonağı olan meyxanaçı may ayının 30-u bu xeyir işin baş tutacağını açıqlayıb.

Məlum olub ki, bəyin anası Xalq artistidir.

Sözügedən açıqlamanı təqdim edirik:

