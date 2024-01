Azərbaycanda bütün sertifikatlar QR-kodlarla veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəisi Məmməd Abbasbəyli 2023-cü ildəki fəaliyyətin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, ölçü cihazlarında QR-kod istehlakçıda əminlik yaradır.

"Artıq bir məşhur mağazalar şəbəkəsində bütün ölçü cihazlarında QR-kodlar var. Ölçü cihazındakı QR-kodu oxudan istehlakçı məhsulu alarkan sertifikatın nə zaman və hansı müəssisədə yoxlanılacağına dair məlumat əldə edə biləcək. Analoji addım artıq yanacaqdoldurma məntəqələrində də atılıb", - o deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.