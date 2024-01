Azərbaycan ötən il 22 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI

Ötən il Azərbaycan İtaliyaya 7 077 115,41 min ABŞ dolları dəyərində 11 117 529,86 ton neft ixrac edib. Bununla da İtaliya Azərbaycanın ümumi neft ixracında birinci yerdə qərarlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın ümumi neft ixracında (ixrac edilən neftin həcminə və dəyərinə görə - red.) ikinci yerdə İsrail qərarlaşıb. Hesabat dövründə bu ölkəyə 1 394 267,62 min dollar dəyərində 2 270 342,62 ton neft ixrac edilib.

Azərbaycanın neft ixracı üzrə siyahıda üçüncü yeri Hindistan tutur. Ötən il bu ölkəyə 1 227 040,85 min dollar 2 025 082,15 ton neft ixrac edilib.

Məlumata əsasən, qeyd olunan göstəricilərdə hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan neftin dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınıb. Siyahıdan göründüyü kimi, hesabat dövründə 22 ölkəyə 16 240 829,63 min dollarlıq 26 047 289,51 ton neft ixrac edib.

