Yaxın günlərdə dörd bürc pula pul deməyəcək

Yaxın günlərdə dörd bürcün nümayəndələri inanılmaz dərəcədə zəngin olacaqlar. Həyatlarında əsl bayram başlayacaq, çünki pul çay kimi axacaq.

Həftənin sonuna kimi cekpotu kim qazanacaq?

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir.

Buğa

Qarşıdakı günlər çox yüksəklərə uçmağınıza kömək edəcək. Yeni biznesə başlamaq, yüksəliş və ya sadəcə cekpotu qazanmaq imkanınız olacaq. Gələn həftə də şanslısınız, pul məsələsi sizi qətiyyən narahat etməyəcək.

Bununla belə, pula qənaət etməyə çalışın. Asan əldə etdiyiniz pulunuzu xırda şeylərə sərf etməyin. İnvestisiya haqqında düşünün və “qara” bir gün üçün qənaət etməyinizə əmin olun. Pul çatışmazlığından əziyyət çəkməyiniz mümkün deyil, ancaq maliyyə hava yastığını həmişə xatırlamalısınız.

Qız bürcü

Planlarınızı asanlıqla həyata keçirə bilərsiniz. Yaradıcı olun və tapşırığı yerinə yetirmək üçün qeyri-standart bir yanaşma tapmağa çalışın. Bunun sayəsində siz nəinki rəhbərlikdən razılıq alacaqsınız, həm də yeni gəlir mənbəyi tapa biləcəksiniz.

Bilik əldə edin və başqalarının fikirlərini dinləyin. Dəyərli məsləhətlər sizə səhvlərdən qaçmağa və uğurlarınızı möhkəmləndirməyə kömək edəcək. Hərəkət edin, hər şeyi sıfırdan başlaya və problemlərinizi unuda bilərsiniz.

Xərçəng

Qlobal nailiyyətlərə və xoş xəbərlərə hazır olun. Həyatınızda əsl bayram başlayacaq, işdə zirvələrə çatacaqsınız, varlanmaq şansı əldə edəcəksiniz və nəhayət, ən əziz arzularınızı gerçəkləşdirəcəksiniz.

Qarşınızda bütün qapılar açılacaq. Hər fürsətdən istifadə etməkdən çəkinin və yorulmaqdan qorxmayın. Hər şey o qədər asan və sadə gedəcək ki, göydən ulduzları necə seçməyə başladığınızın fərqində belə olmayacaqsınız.

Dolça

Növbəti həftə diqqət mərkəzində çiməcəksiniz, sizi nəinki xoş ünsiyyət bəxş edəcək insanlar əhatə edəcək. Dostlar və həmkarlarla qarşılıqlı əlaqə düzgün həll yolunu tapmağa kömək edəcək.

Böyük bir irəliləyişdən bir addım uzaqsınız, ancaq irəliləməyə başlamaq lazımdır. Onların sizə nə məsləhət verdiyinə qulaq asın. Fikirlərinizi təhlil etməyi və intuisiyanıza məhəl qoymamağı unutmayın ki, cekpotu vurub xoşbəxt həyatdan həzz alasınız.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.