Təranə Səmədova tanınmaz halda - Məhkəmədən görüntüsü yayıldı

Hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə təqsirləndirilən prodüser Təranə Səmədova və Rahim Həsənovun məhkəmə zalından görüntüləri yayılıb. Təranə Səmədova həbsdə olarkən dəhşətli dərəcədə arıqlayıb.

Qeyd edək ki, hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə təqsirləndirilən prodüser Təranə Səmədova və Rahim Həsənovun barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşmaq üzrədir.

Metbuat.az day.az-a istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbinə Məmmədzadənin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror çıxış edib.

Prokuror Təranə Səmədovanın 7 il 6 ay müddətinə, Rasim Həsənovun isə 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Növbəti məhkəmə prosesi yanvarın 25-də keçiriləcək.

Təranə Səmədovanın məhkəmədən yayılan görüntüləri təqdim edir:

