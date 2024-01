İspaniya kubokunun 1/8 finalında "Atletiko Madrid" "Real Madrid"lə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun "Atletiko"nun 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bununla da "Atletiko" 1/4 finala vəsiqə qazanıb.

