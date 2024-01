Teleradio yayımı həyata keçirən 9 şirkətin lisenziyası ləğv edildi

Ötən il teleradio yayımı həyata keçirən 9 şirkətin lisenziyası ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Audiovizual Şuranın 2023-cü ilin yekunlarına həsr olunmuş hesabatında bildirilib.

Qeyd olunub ki, Audiovizual Şura fəaliyyətdə olmayan, o cümlədən fəaliyyət göstərdiyi təsbit olunmayan audiovizual media subyektlərinin lisenziyalarının ləğv olunması prosesini həyata keçirib. İl ərzində Audiovizual Şuranın müvafiq qərarları ilə "Caspium Group" MMC-yə xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə kodlaşdırılmış qurğularla yayımının həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət üçün, "Media Art" şirkətinə, "Metronet" MMC-yə, "Albax TV" MMC-yə, "Şam" MMC-yə, "Real Telecom" MMC-yə, "RA Technologies" MMC-yə abonentlərinin sayı 5000-dək olan kabel şəbəkəsi yayımı üçün Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən verilmiş lisenziyalar, habelə "İzone" MMC-yə və "Startelekom" MMC-yə universal platforma operatoru fəaliyyətini təmin etmək üçün Azərbaycan Audiovizual Şurasının verdiyi lisenziyalar ləğv edilib.

Ümumilikdə 9 hüquqi şəxsin lisenziyası ləğv edilib.

Bununla da hazırda Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən audiovizual media subyektlərinin (redaksiyalarının və xidmətlərinin) tərkibi belədir:

11 ümumölkə yerüstü televiziya redaksiyası;

10 regional yerüstü televiziya redaksiyası (bundan 1-i Naxçıvan MR-da);

16 ümumölkə yerüstü radio radio redaksiyası;

4 regional yerüstü radio redaksiyası (bundan 1-i Naxçıvan MR-da);

10 peyk yayımı həyata keçirən platforma yayımçısı redaksiyası (bundan 8-i həm də regional yerüstü televiziya redaksiyasıdır);

16 peyk yayımı həyata keçirməyən platforma yayımçısı redaksiyası;

2 sifarişli yayım xidməti provayderi;

42 universal platforma operatoru;

8 sadə platforma operatoru;

2 multipleks operatoru.

